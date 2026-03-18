Presidenti i Turqisë Erdogan përkujton Fitoren e Çanakalasë në Luftën e Parë Botërore
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, përkujtoi Fitoren e Çanakalasë gjatë fushatës së Galipolit të Perandorisë Osmane në Luftën e Parë Botërore, raporton Anadolu.
“Çanakalaja është një epope unike ku jo vetëm një betejë, por edhe besimi, sakrifica, dashuria për atdheun dhe vetëdija për të qenë një komb iu shpallën mbarë botës”, tha Erdogan në një mesazh me rastin e 111-vjetorit të 18 Marsit, Ditës së Përkujtimit të Dëshmorëve dhe Fitores Detare të Çanakalasë.
Në mesazhin e tij, të shpërndarë nga Drejtoria e Komunikimeve, Erdogan theksoi se përvjetori përkujtohet me krenari dhe emocion të madh.
Duke përkujtuar me mëshirë, mirënjohje dhe vlerësim “heronjtë që e bënë Çanakalanë të pakalueshme”, Erdogan tha: “Lufta e zhvilluar në Çanakala nga zemra të mbushura me besim u bë një pikë kthese historike dhe një shenjë se kombi ynë nuk do të heqë dorë kurrë nga liria dhe pavarësia e tij”.
Duke rikujtuar se “heronj nga të gjitha anët e Anadollit” u dyndën në front për të mbrojtur atdheun dhe se kombi – burra e gra, të rinj e të moshuar – “u bë një zemër dhe mbrojti tokën e vet me çmimin e jetës”, Erdoğan shtoi: “Kjo rezistencë e madhe e treguar nga paraardhësit tanë jo vetëm që ndryshoi fatin e atdheut tonë, por edhe të kombeve të shtypura që jetonin nën persekutim në mbarë botën. Heroizmi i treguar në Çanakala është një nga simbolet më të forta të vëllazërisë, solidaritetit dhe fatit të përbashkët të kombit tonë”.
– Fushata e Galipolit
Dhjetëra mijëra ushtarë vdiqën në një nga betejat më të egra në botë 110 vjet më parë, në fushatën e Galipolit në Perandorinë Osmane gjatë Luftës së Parë Botërore.
Beteja u zhvillua midis 25 prillit 1915 dhe 9 janarit 1916.
Britania dhe Franca donin të siguronin aleatin e tyre Rusinë, pasi Gadishulli i Galipolit ofronte një rrugë detare për atë që atëherë ishte Perandoria Ruse.
Qëllimi i tyre ishte të pushtonin Stambollin, në atë kohë kryeqytetin e osmanëve.
Turqit zmbrapsën një sulm detar dhe pati mijëra viktima nga të dyja palët gjatë ofensivës tetë-mujore.
Kur edhe fushata tokësore dështoi, forcat pushtuese u tërhoqën.
Fitorja kundër forcave aleate rriti moralin e palës turke, e cila më pas vazhdoi të zhvillojë një luftë pavarësie në vitet 1919-1922, dhe përfundimisht formoi një republikë në vitin 1923 nga hiri i perandorisë së vjetër.