Presidenti i Sirisë shënon njëvjetorin në detyrë, thotë se e ardhmja do të ndërtohet përmes drejtësisë dhe zhvillimit
Presidenti i Sirisë, Ahmad al-Sharaa, shënoi sot përvjetorin e parë të marrjes së detyrës, duke u zotuar se do ta ndërtojë të ardhmen e vendit mbi drejtësinë, stabilitetin dhe zhvillimin gjithëpërfshirës, transmeton Anadolu.
Në një mesazh në rrjetin social amerikan X, Sharaa tha se ka kaluar një vit që kur mori përgjegjësinë për drejtimin e vendit, duke rikujtuar sakrificat dhe durimin e treguar nga sirianët në mbarë vendin.
“Ka kaluar një vit që kur mora besimin e presidencës së Republikës Arabe Siriane”, tha ai. “Rikujtoj sakrificat e sirianëve dhe qëndrueshmërinë e tyre në të gjitha fushat, dhe i kërkoj Zotit të më ndihmojë ta përmbush këtë besim”, shtoi Sharaa.
Sharaa theksoi se e ardhmja e Sirisë do të formësohet bashkërisht, mbi baza të drejtësisë së qëndrueshme, stabilitetit afatgjatë dhe zhvillimit gjithëpërfshirës.
“Ne e formësojmë të ardhmen së bashku, me drejtësi të palëkundur, stabilitet të qëndrueshëm dhe zhvillim gjithëpërfshirës që rikthen pozitën e Sirisë dhe përmbush ambiciet e popullit të saj”, shtoi ai.
Më 29 janar 2025, Komanda e Operacioneve Ushtarake njoftoi se Sharaa kishte marrë detyrën e presidentit të Sirisë për një periudhë kalimtare, pas rrëzimit të regjimit të Asadit në dhjetor të vitit 2024.
Nga shpërbërja e strukturave të pushtetit të regjimit të mëparshëm deri te rivendosja e kontrollit mbi territorin dhe burimet energjetike, viti i parë i Sharaas është karakterizuar nga hapa të vendosur politikë, reforma ambicioze ekonomike dhe angazhim intensiv diplomatik, ndërsa Siria ka hyrë në atë që zyrtarët e përshkruajnë si një “epokë të re”, të përqendruar në unitet, rindërtim dhe stabilitet.