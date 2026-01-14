Presidenti i Polonisë: Vetëm Donald Trump mund ta ndalë Putinin të kërcënojë Europën
Presidenti i Polonisë, Karol Nawrocki, shprehet se Donald Trump është i vetmi lider botëror që mund ta ndalë Vladimir Putinin të kërcënojë Europën dhe të kontribuojë në përfundimin e luftës në Ukrainë. Sipas tij, Rusia nuk është e besueshme dhe përbën një kërcënim serioz për Poloninë, Europën Qendrore dhe Lindore, duke testuar vazhdimisht mbrojtjen e NATO-s përmes sulmeve me dronë, dezinformimit dhe veprimeve në të ashtuquajturën “zonë gri”.
Nawrocki thekson se Polonia ndodhet në një gjendje lufte hibride me Rusinë që prej vitit 2021 dhe përmend si shembull inkursionin masiv të dronëve rusë në territorin polak. Ai falënderon Britaninë për mbështetjen ushtarake dhe për dislokimin e avionëve luftarakë në mbrojtje të kufijve polakë.
Presidenti polak nënvizon se Shtetet e Bashkuara mbeten garantuesi kryesor i sigurisë europiane dhe paralajmëron se një shkëputje e Europës nga SHBA-ja do të dëmtonte sigurinë ekonomike dhe ushtarake të Bashkimit Europian. Ai kritikon disa liderë europianë për fokusin në çështje ideologjike, si politika klimatike dhe migracioni, në vend që të forcojnë sigurinë e kontinentit, duke theksuar se Polonia po shpenzon gati 5% të PBB-së për mbrojtjen.