Presidenti i Koresë së Jugut përjashton mundësinë e dërgimit të trupave luftarake në Ngushticën e Hormuzit
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, përjashtoi vendosjen e trupave luftarake në përgjigje të situatës në Ngushticën e Hormuzit, duke thënë se Koreja e Jugut do të dërgojë personel ushtarak në një mënyrë që mund ta tërheqë atë në një konflikt jashtë shtetit, transmeton Anadolu.
“Le të jetë e qartë. Nuk do të ketë dërgim trupash që do të çojë në përfshirje në një konflikt. Nuk do të ketë asnjë angazhim apo përfshirje në luftë,” tha Lee në një konferencë për shtyp televiziv të premten, sipas agjencisë së lajmeve Yonhap.
Lee tha megjithatë se Koreja e Jugut duhej të kryente “nivelin minimal të aktiviteteve” për të mbrojtur qytetarët e saj dhe rrugët e transportit të naftës së papërpunuar përmes rrugës ujore strategjike.
Njësia ushtarake e Koresë së Jugut Cheonghae ka zgjeruar tashmë misionin e saj në rajon, ndërsa Seuli po shqyrton mënyra për të forcuar këto masa, tha Lee.
“Nuk do të ketë dislokim lufte,” theksoi ai, duke përsëritur se Koreja e Jugut do të ruajë parimin e saj të mospërfshirjes dhe mosndërhyrjes, sipas The Chosun Daily.
Vërejtjet erdhën pasi Koreja e Jugut peshoi kontributet e mundshme në përpjekjet për të siguruar lundrimin përmes Ngushticës së Hormuzit mes presionit nga Washingtoni. Asetet që raportohet se janë në shqyrtim përfshijnë avionë patrullimi detar, ekipe për asgjësimin e mjeteve shpërthyese dhe sisteme pa pilot për zbulimin dhe pastrimin e minave detare, megjithëse qeveria thotë se nuk është marrë asnjë vendim.
Ngushtica e Hormuzit është një korridor vendimtar energjetik për Korenë e Jugut, ndërsa konflikti që përfshin Iranin dhe aktiviteti i shtuar nga grupi Huthi i Jemenit kanë ngritur shqetësime për transportin dhe furnizimet e papërpunuara.
Lee tha se Koreja e Jugut është përballur me vështirësi në sigurimin e naftës së papërpunuar në fillim të konfliktit pasi anijet shmangnin ujërat e rrezikshme.