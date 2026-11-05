Presidenti i Izraelit do të shpallë të dielën se kush do të ngarkohet me formimin e qeverisë

Presidenti i Izraelit do të shpallë të dielën se kush do të ngarkohet me formimin e qeverisë

Presidenti i Izraelit tha se të dielën do të njoftojë se cilit deputet do t’ia besojë mandatin për formimin e qeverisë së re, pas konsultimeve me partitë politike pas zgjedhjeve të muajit të kaluar, transmeton Anadolu.

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Në një videomesazh të enjten, të raportuar nga media izraelite Ynet, Isaac Herzog tha se partitë që përfaqësojnë 67 anëtarë të Knessetit prej 120 vendesh rekomanduan liderin e partisë Yashar, Gadi Eisenkot, ndërsa partitë që zotërojnë 46 vende mbështetën kryeministrin aktual Benjamin Netanyahu, liderin e partisë Likud.

“Rezultatet e konsultimeve mund të duken të qarta”, tha Herzog, por shtoi se mundësia e formimit të një qeverie mbetet e pasigurt për shkak të kundërshtimeve të ndërsjella mes dhe brenda blloqeve politike.

Ai tha se do të zhvillojë bisedime të mëtejshme individuale me liderët e partive për të vlerësuar gjasat e tyre për formimin e një koalicioni.

Herzog theksoi se do të bëjë çdo përpjekje për të lehtësuar formimin e një qeverie të qëndrueshme.

Izraeli mbajti zgjedhjet parlamentare më 27 tetor, ku as blloku i Netanyahut dhe as opozita nuk siguruan shumicën absolute.

Sipas ligjit izraelit, presidenti ia ngarkon një deputeti detyrën e formimit të qeverisë pas konsultimeve me grupet parlamentare, duke marrë parasysh aftësinë e tij për të siguruar mbështetjen e shumicës në Knesset.

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