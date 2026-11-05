Presidenti i Izraelit do të shpallë të dielën se kush do të ngarkohet me formimin e qeverisë
Presidenti i Izraelit tha se të dielën do të njoftojë se cilit deputet do t’ia besojë mandatin për formimin e qeverisë së re, pas konsultimeve me partitë politike pas zgjedhjeve të muajit të kaluar, transmeton Anadolu.
Në një videomesazh të enjten, të raportuar nga media izraelite Ynet, Isaac Herzog tha se partitë që përfaqësojnë 67 anëtarë të Knessetit prej 120 vendesh rekomanduan liderin e partisë Yashar, Gadi Eisenkot, ndërsa partitë që zotërojnë 46 vende mbështetën kryeministrin aktual Benjamin Netanyahu, liderin e partisë Likud.
“Rezultatet e konsultimeve mund të duken të qarta”, tha Herzog, por shtoi se mundësia e formimit të një qeverie mbetet e pasigurt për shkak të kundërshtimeve të ndërsjella mes dhe brenda blloqeve politike.
Ai tha se do të zhvillojë bisedime të mëtejshme individuale me liderët e partive për të vlerësuar gjasat e tyre për formimin e një koalicioni.
Herzog theksoi se do të bëjë çdo përpjekje për të lehtësuar formimin e një qeverie të qëndrueshme.
Izraeli mbajti zgjedhjet parlamentare më 27 tetor, ku as blloku i Netanyahut dhe as opozita nuk siguruan shumicën absolute.
Sipas ligjit izraelit, presidenti ia ngarkon një deputeti detyrën e formimit të qeverisë pas konsultimeve me grupet parlamentare, duke marrë parasysh aftësinë e tij për të siguruar mbështetjen e shumicës në Knesset.