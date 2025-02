Presidenti i Gjermanisë: Administrata e SHBA ka një botëkuptim të ndryshëm nga i yni

Në fjalimin e tij në Konferencën e Sigurisë në Mynih, presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier akuzoi administratën e re amerikane të udhëhequr nga presidenti Donald Trump se ishte e pamëshirshme dhe se shkel rregullat tradicionale ndërkombëtare.

“Administrata e re e SHBA-së ka një botëkuptim të ndryshëm nga i yni. Një botëkuptim që nuk ka parasysh rregullat e vendosura, partneritetet e vendosura dhe besimin. Kjo do të thotë se në vitet e ardhshme do të jetë një detyrë qendrore ruajtja e idesë së një komuniteti ndërkombëtar”, theksoi Steinmeier.

Që kur Trump u betua më 20 janar, të gjithë kanë ngulur sytë në Shtëpinë e Bardhë dhe të gjithë tashmë po shohin lajmet e mëngjesit duke pyetur veten: Çfarë ka më pas?” theksoi Steinmeier.

“A do të ndryshojnë katër vitet e ardhshme jo vetëm marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara, një fuqi botërore, me shtetet e tjera, por edhe marrëdhëniet e të gjitha shteteve mes tyre? A do të dëmtohet bashkësia ndërkombëtare në tërësi?”, pyeti ai.

Steinmeier i bëri thirrje Evropës dhe aleatëve të saj që të mos ”paralizohen nga vërshimi i njoftimeve”.

“Ne nuk duhet të ngrijmë nga frika”, përfundoi presidenti gjerman.

