Presidenti i Finlandës: SHBA-ja nuk ka strategji të qartë për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë

Presidenti finlandez Alexander Stubb u shpreh se SHBA-ja nuk ka strategji të qartë për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, transmeton Anadolu.

“Unë personalisht guxoj të them se SHBA-ja nuk ka strategji solide për t’i dhënë fund kësaj lufte. Kjo është arsyeja pse ne në Evropë duhet të marrim iniciativën”, tha Stubb, duke folur për të përditshmen “Iltalehti”.

“Megjithatë, nuk besoj se marrëdhënia transatlantike po shembet. Aktualisht është duke u sfiduar dhe duhet njohur ky fakt në politikën e jashtme”, shtoi ai.

I pyetur se si mund të arrihet një marrëveshje paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës, Stubb tha: “Kjo zgjidhet me faktin se marrëveshja e paqes nuk do të ishte marrëveshja e paqes e Putinit (presidentit rus Vladimir), në të cilën Putini i dikton Ukrainës se çfarë do të bëhet”.

Ai theksoi se Ukraina nuk duhet të lihet vetëm kundër Rusisë, siç ishte lënë Finlanda në vitin 1944. Ndërsa lufta në Ukrainë hyn në vitin e saj të katërt, dinamika e zhvendosur globale sugjeron një zgjidhje të mundshme.

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i cili bëri fushatë për t’i dhënë fund luftës, ka marrë një qasje jokonvencionale, duke u angazhuar drejtpërdrejt me Rusinë, duke lënë anash Ukrainën dhe Evropën, një veprim që shkaktoi reagime të shumta në të gjithë kontinentin evropian.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy vazhdon të bëjë presion për anëtarësimin në NATO, duke nënvizuar se Ukraina ka nevojë për garancitë e sigurisë të aleancës për paqe të qëndrueshme.

Duke shënuar përvjetorin e tretë të luftës ruse, udhëheqës nga disa vende evropiane dhe zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian u mblodhën në kryeqytetin ukrainas Kiev për të treguar mbështetje.

Megjithatë, administrata e Trumpit ka sinjalizuar se aspiratat e Ukrainës në NATO dhe shpresat për të rifituar kufijtë para vitit 2014 nuk janë të realizueshme.

MARKETING