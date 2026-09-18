Presidenti i Finlandës paralajmëron popullin: Përgatituni për sulme ruse me dronë dhe sulme hibride
Presidenti i Finlandës, Alexander Stubb, ka paralajmëruar popullin e tij të “përgatitet” për mundësinë e ndërhyrjeve të dronëve rusë dhe rritjen e operacioneve hibride.
“Katër dronë kanë rënë brenda Finlandës deri më tani këtë vit”, tha Stubb për transmetuesin privat finlandez MTV në një intervistë të mërkurën.
Presidenti bëri thirrje për qetësi dhe përmbajtje, duke u thënë finlandezëve se Helsinki ka ndërmarrë hapa të shpejtë për të përforcuar mbrojtjen.
Por ai paralajmëroi se Moska po kryen operacione armiqësore kundër vendeve evropiane, duke thënë se ekzistojnë dy lloje luftrash.
“Lloji i parë është lufta kinetike, të cilën po e shohim aktualisht midis Ukrainës dhe Rusisë. Lloji i dytë është lufta hibride, të cilën Rusia po e zhvillon kundër Evropës”, tha ai.
Si pjesë e përgjigjes ndaj kërcënimit të paraqitur nga sabotimi rus, forcat finlandeze zhvilluan ushtrime në Gjirin e Finlandës të enjten për të praktikuar hipjen në anije dhe kapjen e tyre.
Zyrtarët thanë se stërvitjet treguan seriozitetin me të cilin Helsinki e sheh kërcënimin e sabotimit nënujor pas një sërë incidentesh në Detin Baltik që i atribuohen Moskës.
Operacionet e dukshme të sabotimit kanë parë kabllo dhe tubacione të këputura në shtratin e detit.
“Në dy ose tre vitet e fundit kemi pasur disa incidente në Baltik që lidhen me dëmtimin e infrastrukturës kritike nënujore”, u citua nga Reuters të ketë thënë Komandanti i Rojës Bregdetare Ilja Iljin.
“Prandaj, duhet të jemi të përgatitur kur të ndodhë ngjarja e radhës”, shtoi ai.
Në gusht, Stubb tha se nuk besonte që NATO dhe Rusia do të hynin në një konflikt të hapur konvencional, duke cituar të dhënat e inteligjencës dhe aftësinë parandaluese bërthamore të NATO-s.