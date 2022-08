Presidenti i Finlandës: Evropa do të përballet me rënie ekonomike për shkak të luftës në Ukrainë

Evropa do të përballet me rënie ekonomike për shkak të konfliktit në Ukrainë, tha sot presidenti i Finlandës, Sauli Niinisto.

Në një intervistë për të përditshmen finlandeze “Maseudun Tulevaisus”, ai tha se njerëzit në Finlandë dhe vendet e tjera të BE-së do të duhet të pajtohen me faktin se ekonomia nuk do të rritet vit pas viti.

Sipas Niinisto, kjo mund të ndikojë negativisht në unitetin e Evropës, sepse zhvillimi ndalet papritur dhe numri i sfidave rritet.

Ai theksoi se sot është e rëndësishme të merren parasysh rreziqet e përshkallëzimit të konfliktit në Ukrainë.

“Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perëndimit, veçanërisht Rusisë dhe Finlandës, do të varen nga zhvillimi i situatës në Ukrainë, tha Niinisto.