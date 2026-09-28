Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe pret kryeministrin izraelit, diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe
Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dje ka pritur kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, gjatë vizitës së këtij të fundit në vend, transmeton Anadolu.
Agjencia zyrtare e lajmeve e WAM raportoi se të dy diskutuan marrëdhëniet dypalëshe dhe mënyrat për forcimin dhe zhvillimin e tyre.
Dje transmetuesi publik izraelit KAN raportoi se Netanyahu kishte udhëtuar me një avion privat në pronësi të një biznesmeni izraelit, emri i të cilit nuk u bë i ditur dhe që përdoret nga figura të larta izraelite për udhëtime ndërkombëtare.
KAN tha se zyra e Netanyahut nuk e kishte njoftuar vizitën, e cila, sipas raportimit, u zhvillua në një kohë kur në Izrael ka polemika lidhur me një seri zbulimesh mediatike rreth paralajmërimeve të inteligjencës që ai dyshohet se kishte marrë përpara sulmit të 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit nga grupi palestinez Hamas.
Të premten, The New York Times raportoi se Netanyahu kishte marrë një paralajmërim konfidencial nga presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe përpara sulmit të Hamasit, por nuk ua kishte përcjellë atë drejtuesve të shërbimeve të sigurisë së Izraelit.