Presidenti finlandez: Samiti i NATO-s në Ankara një nga më të rëndësishmit e aleancës
Presidenti finlandez Alexander Stubb e përshkroi sot Samitin e NATO-s në Ankara si një nga takimet më të rëndësishme të aleancës, duke thënë se ai vjen në një moment kritik për politikën globale dhe sigurinë transatlantike, raporton Anadolu.
Duke folur për Anadolu në Forumin e Industrisë së Mbrojtjes të Samitit të NATO-s, të mbajtur si pjesë e Samitit të 36-të të Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s, Stubb tha se është i kënaqur që Ankaraja, Turqia dhe presidenti Recep Tayyip Erdogan po presin takimin.
“Mendoj se është mirë të jemi këtu në një moment shumë të rëndësishëm në politikën botërore dhe veçanërisht në një moment të rëndësishëm për aleancën”, tha Stubb.
– Samiti i Ankarasë rreth zbatimit të objektivit të shpenzimeve të mbrojtjes prej 5 për qind
I pyetur për transformimin e NATO-s, Stubb tha se aleanca po hynte në atë që ai e quajti “NATO 3.0”, pas aleancës së epokës së Luftës së Ftohtë dhe periudhës pas Luftës së Ftohtë të paqeruajtjes dhe operacioneve përtej territorit të NATO-s.
“Tani po fillojmë NATO 3.0, e cila është në thelb një Evropë më e fortë në një NATO më të fortë”, tha ai.
Stubb tha se Samiti i NATO-s i vitit të kaluar në Hagë u përqendrua në vendosjen e një objektivi për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes nga 2 për qind në 5 për qind të produktit të brendshëm bruto ndërsa Samiti i Ankarasë ka të bëjë me vënien në praktikë të këtij objektivi.
“Samiti i Ankarasë këtë vit ka të bëjë me zbatimin e këtij objektivi”, tha ai duke shtuar se forumi i industrisë së mbrojtjes në Ankara është një pjesë kyçe e kësaj përpjekjeje duke bashkuar kompanitë evropiane dhe amerikane të mbrojtjes për të mbështetur investime të mëtejshme.
“Sapo u takova me presidentin Erdogan dhe ky është një nga samitet më të rëndësishme të NATO-s që kemi pasur ndonjëherë”, tha ai.
– Turqia dhe Finlanda të lidhura përmes sigurisë së krahut të NATO-s
Duke theksuar rolin e Turqisë në krahun juglindor të NATO-s, Stubb tha se Finlanda dhe Turqia janë të lidhura ngushtë përmes përgjegjësive të tyre në pjesë të ndryshme të aleancës.
“Turqia kujdeset për krahun juglindor. Ne në Finlandë kujdesemi për krahun verilindor, kështu që jemi të lidhur në shumë mënyra. Dhe kjo është arsyeja pse e konsiderojmë këtë samit kaq të rëndësishëm”, tha ai.
Lidhur me bashkëpunimin në mbrojtje me Turqinë, Stubb tha se vendndodhja gjeografike e Turqisë e ekspozon atë ndaj sfidave më komplekse të sigurisë sesa Finlanda. “Ne kemi një kërcënim sigurie dhe ai është Rusia. Ju keni mjaft të tillë në fqinjësi”, tha ai.
Stubb nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit me Turqinë në tokë, në det dhe në ajër, duke vënë në dukje se Turqia ka një nga ushtritë më të mëdha në aleancë. “Ne e kuptojmë se çfarë do të thotë siguria dhe çfarë do të thotë të kesh një mbrojtje të fortë”, tha ai.
Duke iu referuar bisedimeve të tij me Erdoganin, Stubb tha se të dy udhëheqësit ranë dakord të vazhdojnë dhe të thellojnë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes. “Kur fola me presidentin Erdogan, vendosëm që do të vazhdojmë bashkëpunimin tonë dhe do të thellojmë bashkëpunimin tonë në industrinë e mbrojtjes”, shtoi ai.