Presidenti Erdoğan: Turqia nuk do ta lejojë asnjëherë copëtimin e Sirisë

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, akuzoi sot Izraelin se po përdor popullsinë druze të Sirisë si pretekst për agresion, duke u zotuar se Turqia nuk do të lejojë kurrë copëtimin e Sirisë, transmeton Anadolu.

“Ne nuk dhamë pëlqimin për copëtimin e Sirisë dje dhe sigurisht nuk do të japim pëlqimin as sot dhe as nesër”, tha Erdoğan pas një takimi të kabinetit në kryeqytetin turk, Ankara.

“Izraeli ka përdorur druzët si justifikim për ta zhvendosur banditizmin e tij në Sirinë fqinje për dy ditët e fundit”, tha Erdoğan.

Ata që mbështeten te Izraeli herët a vonë do ta kuptojnë se kanë bërë një gabim të madh në llogaritje, paralajmëroi udhëheqësi turk.

“Izraeli është një shtet terrorist që nuk njeh ligjin, që shkel rregullat, pa parime, arrogant, i llastuar dhe i etur për gjak”, nënvizoi ai.

“Një Siri e qëndrueshme do të gjenerojë stabilitet për të gjitha vendet fqinje; përndryshe, të gjithë do ta mbajnë barrën e kësaj”, deklaroi presidenti i Turqisë.

“Ata që kërkojnë një të ardhme të sigurt përmes shtypjes dhe masakrave nuk duhet ta harrojnë kurrë këtë: ata janë thjesht kalimtarë; ne jemi pronarët. Ne jemi ata që i përkasim vërtet kësaj toke”, shtoi ai.

“Ne po monitorojmë nga afër të gjitha zhvillimet në Siri, duke mbajtur komunikim me homologët tanë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë”, tha presidenti turk.

Sipas tij, politika themelore e Turqisë është të ruajë integritetin territorial, unitetin kombëtar, strukturën unitare dhe identitetin multikulturor të Sirisë.

“Përmes politikës sonë të ndershme të jashtme, përpjekjeve për paqe dhe angazhimeve diplomatike, Turqia qëndron në anën e paqes”, tha Erdoğan, duke shtuar. “Ne nuk kemi asnjë dashakeqësi ndaj askujt, as zili apo armiqësi. Ne nuk shkelim të drejtat, ligjet apo sovranitetin e askujt; ne duam vetëm paqe”.

– Përleshjet në Suwayda dhe sulmet izraelite

Më 13 korrik, shpërthyen përleshje në shkallë të vogël midis fiseve arabe beduine dhe grupeve të armatosura druze në provincën jugore siriane Suwayda.

Dhjetëra ushtarë u vranë në sulmet e grupeve druze ndaj forcave siriane të sigurisë të vendosura në zonë.

Pasi përleshjet midis forcave të sigurisë dhe grupeve të armatosura lokale druze u përshkallëzuan, u arrit një armëpushim midis palëve.

Armëpushimi u prish shpejt dhe ushtria izraelite kreu sulme që shënjestruan forcat siriane të sigurisë.

Më 16 korrik, forcat ajrore izraelite goditën kompleksin presidencial të Sirisë, selinë e Shtabit të Përgjithshëm dhe Ministrinë e Mbrojtjes.

Në të njëjtën ditë, u rivendos një armëpushim midis qeverisë dhe grupeve lokale në Suwayda, ndërsa avionët luftarakë izraelitë kryen sulme ndaj Damaskut dhe Daraas.

Që kur forcat e sigurisë janë tërhequr nga Suwayda, vlerësohet se qindra njerëz kanë humbur jetën nga përleshjet dhe sulmet izraelite.

