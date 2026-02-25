Presidenti Erdogan: Turqia nis hetimet për rrëzimin e avionit F-16
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan tha sot se ekzaminimet dhe hetimet e nevojshme kanë filluar pas rrëzimit të një avioni luftarak F-16 të Forcave Ajrore Turke në provincën perëndimore të Balikesirit, ku si pasojë humbi jetën piloti, raporton Anadolu.
Duke folur në një aktivitet në Ankara, Erdogan shprehu pikëllim të thellë për humbjen dhe u lut për pilotin e Forcave Ajrore, major Ibrahim Bolat, duke i shprehur ngushëllime familjes së pilotit, Forcave Ajrore Turke dhe kombit turk.
Autoritetet kanë nisur një hetim të plotë për të përcaktuar rrethanat e rrëzimit të avionit, tha Erdogan duke shtuar se të gjitha procedurat e nevojshme po kryhen nga institucionet përkatëse.
Më parë, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare tha se avioni luftarak u rrëzua pasi humbën kontaktin në radio dhe informacionin e gjurmimit.
Në një deklaratë, ministria tha se avioni ishte ngritur nga Komanda e Bazës së 9-të Kryesore të Avionëve në Balikesir në orën 00:56 të mëngjesit sipas kohës lokale të martën.