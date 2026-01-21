Presidenti Erdogan: Turqia i konsideron të rëndësishme të gjitha nismat e paqes për Gazën

Presidenti Erdogan: Turqia i konsideron të rëndësishme të gjitha nismat e paqes për Gazën

Turqia i konsideron të rëndësishme të gjitha nismat që synojnë vendosjen e paqes në Gaza, i ka thënë presidenti Recep Tayyip Erdogan homologut të tij brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, duke shprehur vlerësimin për refuzimin e Brazilit për të qëndruar i heshtur ndaj gjenocidit në Gaza, transmeton Anadolu.

Gjatë një bisede telefonike, Erdogan dhe Lula da Silva kanë diskutuar çështje dypalëshe, rajonale dhe globale, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë në platformën sociale turke NSosyal.

Erdogan ka shtuar se Ankaraja do të vazhdojë përpjekjet për t’i dhënë fund katastrofës humanitare në Gaza, për të vendosur paqen dhe për të rindërtuar enklavën palestineze.

Presidenti turk ka theksuar gjithashtu se do të vazhdojnë të punojnë për zhvillimin dhe avancimin e marrëdhënieve dypalëshe në shumë fusha.

MARKETING

Të ngjajshme

LAMM me njoftim për gjendjen e rrugëve në Maqedoni pas reshjeve të borës

LAMM me njoftim për gjendjen e rrugëve në Maqedoni pas reshjeve të borës

BE-ja ngrin punën për marrëveshjen tregtare me SHBA-në “deri në një njoftim të mëtejshëm

BE-ja ngrin punën për marrëveshjen tregtare me SHBA-në “deri në një njoftim të mëtejshëm

Stuhitë vazhdojnë të godasin Italinë jugore, shkaktojnë kaos dhe dëme të mëdha

Stuhitë vazhdojnë të godasin Italinë jugore, shkaktojnë kaos dhe dëme të mëdha

Trump: Jemi afër një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë

Trump: Jemi afër një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë

VMRO-DPMNE: Filipçe me kërcënime dhe akuza pa fakte, shmang përgjegjësinë e Zaevit dhe “klanit të Dubait”

VMRO-DPMNE: Filipçe me kërcënime dhe akuza pa fakte, shmang përgjegjësinë e Zaevit dhe “klanit të Dubait”

(VIDEO) Sindikatat nga e mërkura në protesta, kërkon që paga minimale të jetë 600 euro

(VIDEO) Sindikatat nga e mërkura në protesta, kërkon që paga minimale të jetë 600 euro