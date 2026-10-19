Presidenti Erdogan thotë se Turqia ka qëndruar jashtë konflikteve rajonale
Presidenti Recep Tayyip Erdogan tha të hënën se Turqia ka qëndruar jashtë konflikteve rajonale duke u bërë ballë provokimeve dhe duke shmangur kurthet, ndërsa qasjen e kujdesshme dhe të matur të qeverisë së tij e cilësoi si faktor që e ka ndihmuar vendin të përballojë paqëndrueshmërinë në rritje në rajon, raporton Anadolu.
“E kemi mbajtur vendin tonë larg konflikteve përreth nesh. Nuk u jemi nënshtruar provokimeve. Nuk kemi rënë në kurthe dhe nuk kemi lejuar të tërhiqemi në provokime.
“I kemi menaxhuar me sukses të gjitha këto procese të vështira me zgjuarsi, durim dhe gjakftohtësi”, tha Erdogan në Kompleksin Presidencial në Ankara.
– Paqëndrueshmëria në rritje në rajon
Erdogan tha se Turqia është e rrethuar nga kriza në përshkallëzim dhe se qeveria e tij po punon gjatë gjithë kohës për ta mbrojtur vendin nga pasojat e tyre.
“Lufta Rusi-Ukrainë, në veri të vendit tonë, pas disa muajsh do të mbushë vitin e saj të pestë. Sulmet e Izraelit ndaj Palestinës vazhdojnë pa u ndalur, pavarësisht marrëveshjeve të nënshkruara”, tha ai.
Ai shtoi se tensionet në Iranin fqinj ende nuk ishin zbutur plotësisht, kur shpërtheu një konflikt i ri në Jemen.
Sulmet e lëvizjes Huthi të Jemenit ndaj Arabisë Saudite, të cilën Erdogan e përshkroi si vend mik dhe vëllazëror, i kanë rritur më tej tensionet rajonale, tha ai.
Erdogan tha gjithashtu se sulmet në aeroportin në Riad kanë vrarë shumë myslimanë, përfshirë persona që po kryenin Umren, dhe kanë plagosur qindra të tjerë.
Duke folur për Libanin, ai tha se situata mbetet shqetësuese. Ai akuzoi gjithashtu Izraelin se po përpiqet të destabilizojë Sirinë, pavarësisht zhvillimeve që i cilësoi si pozitive në këtë vend.
“Siç them shpesh, jemi të rrethuar nga një unazë zjarri. Pikërisht kjo është situata me të cilën përballemi”, tha Erdogan.
Duke ritheksuar përkushtimin e qeverisë së tij për ta mbrojtur Turqinë nga trazirat, ai tha se deri më tani vendi ka shmangur përfshirjen në konfliktet e vendeve fqinje.