Presidenti Erdogan thotë se Turqia është lojtar kyç në të gjitha ekuacionet rajonale
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tha se asnjë ekuacion politik apo sigurie, nga Siria në Gaza dhe nga Gjiri deri te konflikti Rusi-Ukrainë, nuk mund të formohet pa përfshirjen e Turqisë, raporton Anadolu.
Duke folur në sesionin përmbyllës të “Takimeve të Shekullit të Turqisë” në Qendrën e Kongreseve të Stambollit, Erdogan tha se Turqia është bërë “një zë i respektuar si në rajonin e saj, ashtu edhe në nivel global, një vend që eksporton paqe dhe stabilitet”.
Ai theksoi se vizioni i Ankarasë është i përqendruar në sigurimin e një të ardhmeje ku “asnjë brez nuk humbet, nënat nuk qajnë dhe paqja, siguria dhe prosperiteti mbizotërojnë në gjithë gjeografinë tonë”.
Erdogan shtoi se qëllimi i tyre afatgjatë është të sigurojnë unitetin dhe sigurinë e kombit, duke kontribuuar në një rajon më paqësor.
“Me vullnet të përbashkët, së pari do të ndërtojmë një Turqi pa terror, pastaj një rajon pa terror, si trashëgiminë tonë të qëndrueshme për fëmijët e kombit”, tha ai.
Ai gjithashtu përsëriti se vendi do të vazhdojë të ndjekë politika të bazuara në stabilitet, bashkëpunim dhe paqe në fqinjësinë e tij dhe më gjerë.