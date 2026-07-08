Presidenti Erdogan thotë se Samiti i NATO-s përfundoi me sukses, thekson aftësitë mbrojtëse të Turqisë
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi sot se Samiti i NATO-s i vitit 2026 në kryeqytetin Ankara përfundoi “me sukses”, duke e përshkruar atë si një takim “historik” që do të ndihmojë në formësimin e së ardhmes së Aleancës në një kohë të sfidave të shtuara të sigurisë në rajonin euroatlantik, raporton Anadolu.
“E kemi përfunduar me sukses Samitin e NATO-s, të cilin e kemi pritur në vendin tonë për herë të dytë në 22 vjet dhe për herë të parë në kryeqytetin tonë, Ankara”, tha Erdogan në një konferencë për media pas përfundimit të Samitit.
Ai tha se takimi u zhvillua në një moment kritik për sigurinë euroatlantike dhe do të ketë rëndësi afatgjatë për Aleancën.
“Ky samit historik, të cilin e organizuam në një kohë kur siguria euroatlantike po vihet në provë, është zhvilluar në një mënyrë që do të formësojë të ardhmen tonë të përbashkët”, tha ai.
Erdogan gjithashtu theksoi kapacitetet ushtarake dhe ato të industrisë së mbrojtjes të Turqisë, duke thënë se vendi është përpara shumë aleatëve të NATO-s në fusha kyç.
“Sot, për sa u përket shpenzimeve të mbrojtjes, kapaciteteve ushtarake dhe industrisë së mbrojtjes që i mbështet ato, ne jemi shumë përpara shumë aleatëve”, tha ai.