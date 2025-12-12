Presidenti Erdogan takohet me presidentin e Turkmenistanit

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan u takua me presidentin e Turkmenistanit, Serdar Berdimuhamedov, raporton Anadolu.

Erdogan, i cili ndodhet në Ashgabat, kryeqytetin e Turkmenistanit, për të marrë pjesë në “Forumin Ndërkombëtar për Paqen dhe Besimin”, të organizuar për të shënuar 30-vjetorin e statusit të neutralitetit të përhershëm të Turkmenistanit dhe shpalljen e vitit 2025 si “Viti Ndërkombëtar i Paqes dhe Besimit” nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara (OKB), po vazhdon kontaktet e tij në margjinat e forumit.

Pas forumit, presidenti Erdogan zhvilloi në hotelin ku qëndron, një takim bilateral me presidentin turkmen Berdimuhamedov.

