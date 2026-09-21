Presidenti Erdogan takohet me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, në Nju Jork

Presidenti Erdogan takohet me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, në Nju Jork

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan të hënën priti kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, në Nju Jork, ku diskutuan për çështje të ndryshme, raporton Anadolu.

Takimi me dyer të mbyllura në Shtëpinë Turke, ose Turkevi, u zhvillua në margjinat e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

Turqia dhe Kosova gëzojnë marrëdhënie miqësore të bazuara në historinë e tyre të përbashkët. Ankaraja e njohu Kosovën më 18 shkurt 2008, ditën e parë pas shpalljes së pavarësisë.

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