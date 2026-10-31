Presidenti Erdogan: Sulmet ndaj anijeve civile mund t’i përshkallëzojnë më tej tensionet në Detin e Zi

Presidenti Erdogan: Sulmet ndaj anijeve civile mund t’i përshkallëzojnë më tej tensionet në Detin e Zi

Sulmet ndaj anijeve civile mund të shkaktojnë përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve në Detin e Zi, gjë që nuk është në interes të askujt, deklaroi të shtunën presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, në një konferencë të përbashkët për media me homologun e tij ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, raporton Anadolu.

MARKETING

Shik.mk

Gjatë takimit me Zelenskyn, i cili mbërriti më herët gjatë ditës në Stamboll për vizitë pune, të dy liderët diskutuan për përpjekjet e shtuara së fundmi për të garantuar sigurinë në Detin e Zi, tha Erdogan.

Presidenti turk shprehu gatishmërinë e Ankarasë për të bërë “çdo përpjekje të mundshme për të hapur rrugën drejt paqes” në Ukrainë.

Ai shtoi se kompanitë turke që kanë qëndruar në Ukrainë pavarësisht luftës, e cila nisi në vitin 2022, do të luajnë një rol të rëndësishëm në rindërtimin e vendit.

MARKETING

Të ngjajshme

Izraeli vazhdon shkeljet e armëpushimit në Gaza, vriten dy palestinezë

Izraeli vazhdon shkeljet e armëpushimit në Gaza, vriten dy palestinezë

Përleshje mes tifozëve të Rabotniçkit dhe MZT Shkupit para ndeshjes, ka të lënduar

Përleshje mes tifozëve të Rabotniçkit dhe MZT Shkupit para ndeshjes, ka të lënduar

Pas më shumë se tri dekadash, mbyllet misioni politik i OKB-së në Somali

Pas më shumë se tri dekadash, mbyllet misioni politik i OKB-së në Somali

AFP: Protesta të reja kundër qeverisë në Tiranë! Përplasje mes demonstruesve dhe policisë

AFP: Protesta të reja kundër qeverisë në Tiranë! Përplasje mes demonstruesve dhe policisë

Kosovë, vazhdon protesta në kërkim të llogaridhënies për rastin e Arlinda Zekajt

Kosovë, vazhdon protesta në kërkim të llogaridhënies për rastin e Arlinda Zekajt

Lideri suprem Khamenei: Irani do të vendosë se kur përfundon konflikti nëse “armiqtë rifillojnë sulmet”

Lideri suprem Khamenei: Irani do të vendosë se kur përfundon konflikti nëse “armiqtë rifillojnë sulmet”