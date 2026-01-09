Presidenti Erdogan shpreh solidaritet me palestinezët për ruajtjen e frymës së rezistencës

Presidenti Erdogan shpreh solidaritet me palestinezët për ruajtjen e frymës së rezistencës

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka shtrirë dorën e solidaritet “me të gjithë popullin palestinez që ruan frymën e rezistencës”, pavarësisht rrethanave të vështira me të cilat vazhdojnë të përballen, raporton Anadolu.

Duke folur në një ceremoni të ndarjes së çmimeve në Stamboll, Erdogan tha se Turqia ka ofruar të dërgojë kontejnerë me ndihma humanitare në Gaza, përfshirë edhe përmes mekanizmave të OKB-së, por se kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, i ka hedhur poshtë dhe i ka refuzuar këto iniciativa.

Që nga tetori i vitit 2023, ushtria izraelite në ofensivën brutale në Rripin e Gazës ka vrarë më shumë se 71 mijë persona, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe ka plagosur rreth 171 mijë të tjerë.

Pavarësisht armëpushimit që nisi më 10 tetor të vitit të kaluar në Gaza, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet, vetëm që atëherë duke vrarë të paktën 424 palestinezë dhe duke plagosur rreth 1.190 të tjerë.

MARKETING

Të ngjajshme

Siljanovska Davkova i dorëzoi në Kuvend propozimet për dy anëtarë të Këshillit Gjyqësor

Siljanovska Davkova i dorëzoi në Kuvend propozimet për dy anëtarë të Këshillit Gjyqësor

Me parakalim, në Banja-Llukë shënohet Dita jokushtetuese e Republikës Sërpska

Me parakalim, në Banja-Llukë shënohet Dita jokushtetuese e Republikës Sërpska

Sveçla për djegien e një pjese të fabrikës në Gjakovë: Mbetet të përcaktohet shkaku i zjarrit

Sveçla për djegien e një pjese të fabrikës në Gjakovë: Mbetet të përcaktohet shkaku i zjarrit

OKB: Përshkallëzimi i armiqësive në Siri është “jashtëzakonisht shqetësues”

OKB: Përshkallëzimi i armiqësive në Siri është “jashtëzakonisht shqetësues”

Sot e ditëve në vazhdim, vendkalimi kufitar Evzoni do të ketë bllokadë gjashtëorëshe nga bujqit grek

Sot e ditëve në vazhdim, vendkalimi kufitar Evzoni do të ketë bllokadë gjashtëorëshe nga bujqit grek

Venezuela nis iniciativë për të rivendosur lidhjet diplomatike me SHBA-në pas kapjes së Maduros

Venezuela nis iniciativë për të rivendosur lidhjet diplomatike me SHBA-në pas kapjes së Maduros