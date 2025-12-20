Presidenti Erdogan: Rritje 30 për qind e eksporteve turke të mbrojtjes dhe aviacionit
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi sot se eksportet e mbrojtjes dhe aviacionit të Turqisë kanë arritur në 7,445 miliardë dollarë në 11 muajt e fundit, duke shënuar rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, raporton Anadolu.
Duke folur në Ceremoninë e Vënies në Shërbim të Platformave Detare, Erdogan tha: “Në 11 muajt e fundit, eksportet tona të mbrojtjes dhe aviacionit janë rritur me 30 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 7,445 miliardë dollarë”.
Ai theksoi se Turqia aktualisht është eksportuesi i 11-të më i madh i mbrojtjes në botë.
Presidenti tha se projektet e industrisë turke të mbrojtjes nuk synojnë vetëm zhvillimin e produkteve, por edhe zgjerimin e ekosistemit dhe kapacitetit të prodhimit teknologjik.
Ai nënvizoi gjithashtu se Turqia është ndër dhjetë vendet në botë që janë në gjendje të zhvillojnë dhe të ndërtojnë anije luftarake të veta.
“Ne kemi nisur proceset e ndërtimit të aeroplanmbajtëses sonë 300 metra të gjatë, e cila do të jetë vëllai i madh i ‘TCG Anadolu’”, u shpreh ai.
Erdogan theksoi se projekte të tjera do të vihen në shërbim për të rritur aftësinë parandaluese në tokë, në det, në ajër dhe në hapësirën kibernetike, duke vënë në dukje se të gjitha fazat, nga kërkimi dhe zhvillimi deri te prodhimi në masë, realizohen me burime vendore dhe kombëtare.
Ai tha se investimet nuk synojnë përgatitjen për luftë, duke theksuar: “Të gjitha këto investime që kemi realizuar nuk janë për t’u përgatitur për luftë, por për të mbrojtur paqen, pavarësinë dhe të ardhmen tonë”.