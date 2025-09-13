Presidenti Erdoğan pranon modelin e ri ‘fastback’ T10F të prodhuesit turk Togg

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, ka pranuar modelin e ri ‘fastback’ T10F të prodhuesit turk të automjeteve elektrike Togg, raporton Anadolu.

Anëtarët e bordit të drejtorëve të prodhuesit Togg ia dorëzuan automjetin presidentit Erdoğan në Pallatin Dolmabahçe në Stamboll.

Presidenti turk e pranoi automjetin elektrik të kaltër dhe u informua mbi karakteristikat e makinës.

Drejtori i Komunikimit, Burhanettin Duran, gjithashtu mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të makinës Togg T10F.

Në Turqi, porositë për modelin T10F, i cili gjithashtu është i disponueshëm në ngjyrë vjollcë, do të hapen më 15 shtator.

