Presidenti Erdogan përgëzon kombëtaren e Spanjës për fitimin e Kupës së Botës FIFA 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan uroi sot kombëtaren e futbollit të Spanjës pasi fitoi Kupën e Botës FIFA 2026, transmeton Anadolu.
“E përgëzoj me gjithë zemër kombëtaren e Spanjës për fitimin e Kupës së Botës 2026 dhe shpreh përshëndetjet dhe urimet e mia të ngrohta, në emër të vendit tim dhe kombit tim, popullit mik të Spanjës”, tha Erdogan në një postim të shpërndarë në platformën e mediave sociale me bazë në Turqi, NSosyal.
Spanja rrëzoi nga froni kampionin aktual Argjentinën me rezultatin 1-0 në kohën shtesë të dielën për të fituar Kupën e Botës FIFA 2026 në stadiumin “New York New Jersey” në SHBA.
Një gol nga Ferran Torres i dha Spanjës titullin e dytë, 16 vjet pasi Andres Iniesta bëri të njëjtën gjë në vitin 2010.