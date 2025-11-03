Presidenti Erdogan njofton se vendet islame nisën një program të posaçëm për të mbështetur Sirinë

Presidenti Erdogan njofton se vendet islame nisën një program të posaçëm për të mbështetur Sirinë

Nën Komitetin e Përhershëm për Bashkëpunim Ekonomik dhe Tregtar (COMCEC) të Organizatës së Bashkëpunimit Islam (OBI), u lançua një program i posaçëm për mbështetjen e Sirisë, njoftoi të hënën Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, duke shtuar se mbështetja e botës islame është jashtëzakonisht e rëndësishme në sigurimin e unitetit politik dhe integritetit territorial të vendit, raporton Anadolu.

“Përmes këtij programi, i cili do të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe institucionale, ne do t’i ofrojmë mbështetje projekteve Sirisë në fusha të tilla si trajnimi, shkëmbimi i ekspertëve, analiza e nevojave dhe studimet e fizibilitetit”, tha Erdogan gjatë Takimit të 41-të Ministror të COMCEC të hënën në Stamboll.

“Për gati 14 vjet, vëllezërit dhe motrat tona siriane kanë paguar një çmim të rëndë; gati një milion sirianë humbën jetën në sulmet e regjimit Baath dhe organizatave terroriste”, tha ai duke shtuar: “Miliona u detyruan të migronin, përfshirë 3,6 milionë në Turqi. Gjatë gjithë këtij procesi, ne i pritëm refugjatët sirianë me një ndjenjë mikpritjeje”.

Ai tha se Turqia përpiqet të përmbushë detyrën e saj të vëllazërisë dhe fqinjësisë në mënyrën më të mirë të mundshme.

“Lavdi Allahut, sirianët e shtypur më në fund arritën fitoren”, theksoi Erdogan.

Ai shtoi se mizoritë që e shndërruan Sirinë në një masakër për 14 vjet më në fund morën fund me revolucionin e 8 dhjetorit dhe Siria hyri në një proces rimëkëmbjeje nën udhëheqjen e vendosur të Presidentit sirian Ahmad al-Shara.

Erdogan theksoi se Turqia vazhdon të mbështesë popullin sirian në fusha që variojnë nga transporti te arsimi, siguria te tregtia, shëndetësia te shërbimet sociale, duke theksuar: “Mbështetja e organizatës sonë dhe e botës islame është jashtëzakonisht e rëndësishme për të siguruar unitetin politik dhe integritetin territorial të vendit dhe prosperitetin e qëndrueshëm të vëllezërve dhe motrave tona siriane”.

“Integrimi i Sirisë me ekonomitë rajonale do të sjellë përfitime të prekshme si për Sirinë ashtu edhe për rajonin tonë”, tha ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Haqim Ramadani: Prej sot jam pa punë, jam ekonomist dhe kërkoj punë në sektorin privat

Haqim Ramadani: Prej sot jam pa punë, jam ekonomist dhe kërkoj punë në sektorin privat

Netanyahu mbështet projektligjin që parashikon dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë

Netanyahu mbështet projektligjin që parashikon dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë

Mbi 19 mijë fletëvotime të pavlefshme në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale

Mbi 19 mijë fletëvotime të pavlefshme në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale

Taravari: Jam racional dhe i ftohtë përballë fakteve, me rezultatet e djeshme a fituan shqiptarët?

Taravari: Jam racional dhe i ftohtë përballë fakteve, me rezultatet e djeshme a fituan shqiptarët?

Kryeministri i Malajzisë paralajmëron se konfliktet në Sudan mund të arrijnë në përmasat e “gjenocidit”

Kryeministri i Malajzisë paralajmëron se konfliktet në Sudan mund të arrijnë në përmasat e “gjenocidit”

16,801 kundërvajtje komunikacioni, 121 persona janë privuar nga liria

16,801 kundërvajtje komunikacioni, 121 persona janë privuar nga liria