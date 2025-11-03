Presidenti Erdogan njofton se vendet islame nisën një program të posaçëm për të mbështetur Sirinë
Nën Komitetin e Përhershëm për Bashkëpunim Ekonomik dhe Tregtar (COMCEC) të Organizatës së Bashkëpunimit Islam (OBI), u lançua një program i posaçëm për mbështetjen e Sirisë, njoftoi të hënën Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, duke shtuar se mbështetja e botës islame është jashtëzakonisht e rëndësishme në sigurimin e unitetit politik dhe integritetit territorial të vendit, raporton Anadolu.
“Përmes këtij programi, i cili do të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe institucionale, ne do t’i ofrojmë mbështetje projekteve Sirisë në fusha të tilla si trajnimi, shkëmbimi i ekspertëve, analiza e nevojave dhe studimet e fizibilitetit”, tha Erdogan gjatë Takimit të 41-të Ministror të COMCEC të hënën në Stamboll.
“Për gati 14 vjet, vëllezërit dhe motrat tona siriane kanë paguar një çmim të rëndë; gati një milion sirianë humbën jetën në sulmet e regjimit Baath dhe organizatave terroriste”, tha ai duke shtuar: “Miliona u detyruan të migronin, përfshirë 3,6 milionë në Turqi. Gjatë gjithë këtij procesi, ne i pritëm refugjatët sirianë me një ndjenjë mikpritjeje”.
Ai tha se Turqia përpiqet të përmbushë detyrën e saj të vëllazërisë dhe fqinjësisë në mënyrën më të mirë të mundshme.
“Lavdi Allahut, sirianët e shtypur më në fund arritën fitoren”, theksoi Erdogan.
Ai shtoi se mizoritë që e shndërruan Sirinë në një masakër për 14 vjet më në fund morën fund me revolucionin e 8 dhjetorit dhe Siria hyri në një proces rimëkëmbjeje nën udhëheqjen e vendosur të Presidentit sirian Ahmad al-Shara.
Erdogan theksoi se Turqia vazhdon të mbështesë popullin sirian në fusha që variojnë nga transporti te arsimi, siguria te tregtia, shëndetësia te shërbimet sociale, duke theksuar: “Mbështetja e organizatës sonë dhe e botës islame është jashtëzakonisht e rëndësishme për të siguruar unitetin politik dhe integritetin territorial të vendit dhe prosperitetin e qëndrueshëm të vëllezërve dhe motrave tona siriane”.
“Integrimi i Sirisë me ekonomitë rajonale do të sjellë përfitime të prekshme si për Sirinë ashtu edhe për rajonin tonë”, tha ai.