Presidenti Erdoğan mbërrin në Kinë për samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, mbërriti sot në Kinë për të marrë pjesë në takimin e 25-të të Këshillit të Kryetarëve të Shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) si i ftuar nderi, raporton Anadolu.
Erdoğan u prit në Aeroportin Ndërkombëtar Binhai nga ministri kinez Lei Haichao, ambasadori i Turqisë në Pekin, Selcuk Unal, dhe stafi i ambasadës.
Ai u shoqërua nga zonja e parë Emine Erdoğan, ministri i jashtëm Hakan Fidan dhe shefi i inteligjencës Ibrahim Kalın, së bashku me ministra dhe zyrtarë.
Erdoğan do të marrë pjesë në një darkë të shtruar sot nga presidenti kinez Xi Jinping.
Ai do të flasë në një sesion të samitit të hënën në një format të zgjeruar dhe do të zhvillojë bisedime me Jinping dhe udhëheqës të tjerë gjatë vizitës së tij në Tianjin, ka njoftuar shefi i Komunikimeve i Turqisë, Burhanettin Duran.
Samiti mblidhet mes tensioneve gjeopolitike në rritje, duke përfshirë luftën e Izraelit në Rripin e Gazës, krizën e Ukrainës dhe mosmarrëveshjet ndërkombëtare për tarifat. Xi, duke shërbyer si kryesues i radhës, do të kryesojë takimin e pestë vjetor të SCO-së në Kinë.
Do të marrin pjesë udhëheqës nga më shumë se 20 vende dhe krerët e dhjetë organizatave ndërkombëtare, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin, kryeministrin indian Narendra Modi, presidentin iranian Masood Pezeshkian dhe kryeministrin pakistanez Shehbaz Sharif.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, dhe Sekretari i Përgjithshëm i SCO-së, Nurlan Yermekbayev, do të marrin pjesë në takimin e planifikuar për të dielën dhe të hënën.
– Zgjerimi i organizatës
SCO-ja evoluoi nga mekanizmi “Pesëshja e Shangait” që përfshinte Kinën, Rusinë, Kazakistanin, Kirgistanin dhe Taxhikistanin përpara se Uzbekistani të bashkohej si anëtari i gjashtë. Sot ajo përfshin dhjetë shtete anëtare, dy vëzhgues dhe 14 partnerë dialogu në gjithë Azinë, Evropën dhe Afrikën.
Turqia është një nga partnerët e dialogut të organizatës.
Organizata mbulon afërsisht 24 për qind të sipërfaqes tokësore globale dhe 42 për qind të popullsisë së botës, me shtetet anëtare që përbëjnë afërsisht një të katërtën e PBB-së globale dhe tregtia është rritur gati 100-fish në dy dekada.