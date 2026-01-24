Presidenti Erdogan: ​​Lufta kundër grupit terrorist ISIS po bëhet gjithnjë e më e fortë

Presidenti Erdogan: ​​Lufta kundër grupit terrorist ISIS po bëhet gjithnjë e më e fortë

Lufta kundër grupit terrorist ISIS (DEASH) po bëhet gjithnjë e më e fortë dhe më e vendosur, ndërsa rrënjët e të gjitha formave të terrorizmit në rajon po çrrënjosen, deklaroi të shtunën presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, raporton Anadolu.

“Pasi të eliminohet plotësisht kërcënimi i terrorizmit separatist në Sirinë veriore, jo vetëm populli sirian, por i gjithë rajoni do të marrë frymë më lehtë”, tha Erdogan gjatë një ceremonie dorëzimi çelësash për banesa të reja të ndërtuara në provincën Aydin të Turqisë.

Ai theksoi se një Siri e bashkuar, e sigurt dhe stabile do t’u shërbejë të gjitha komuniteteve të saj.

“Fituesit e një Sirie të bashkuar, të tërë dhe të sigurt do të jenë arabët, turkmenët, kurdët, alevitët, druzët, të krishterët dhe të gjithë qytetarët e tjerë sirianë”, shtoi ai.

Duke folur për politikën globale, Erdogan tha se debatet në Forumin Ekonomik Botëror të mbajtur këtë javë në Davos tregojnë se kritikat e hershme të Turqisë ndaj sistemit global po gjejnë gjithnjë e më shumë jehonë në botën perëndimore.

MARKETING

Të ngjajshme

Nga e hëna bllokadë për trafikun e mallrave nëpër pikat kufitare në vend

Nga e hëna bllokadë për trafikun e mallrave nëpër pikat kufitare në vend

VMRO-DPMNE: Për ne nuk ka zgjidhje më të mirë se Venko Filipçe

VMRO-DPMNE: Për ne nuk ka zgjidhje më të mirë se Venko Filipçe

Përfundojnë bisedimet trepalëshe Rusi-Ukrainë-SHBA në Abu Dhabi

Përfundojnë bisedimet trepalëshe Rusi-Ukrainë-SHBA në Abu Dhabi

Fillkov: Ende nuk kemi nominime nga Kuvendi për grupin punues për Kodin Zgjedhor

Fillkov: Ende nuk kemi nominime nga Kuvendi për grupin punues për Kodin Zgjedhor

Ministri i Jashtëm i Malit të Zi: Turqia luan rol të fortë për paqen dhe stabilitetin global

Ministri i Jashtëm i Malit të Zi: Turqia luan rol të fortë për paqen dhe stabilitetin global

“Termocentrali në Gaza gati për të rifilluar operacionet pas mbylljes prej më shumë se dy vitesh”

“Termocentrali në Gaza gati për të rifilluar operacionet pas mbylljes prej më shumë se dy vitesh”