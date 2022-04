Presidenti Erdoğan do të diskutojë bisedimet e paqes me homologun ukrainas dhe atë rus

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan sot tha se planifikon të telefonojë homologët e tij rus dhe ukrainas dhe të diskutojë mbajtjen e bisedimeve të paqes në nivel liderësh në Turqi, raporton Anadolu Agency (AA).

Duke folur me gazetarët në Stamboll, Erdoğan tha se negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës dhanë rezultate “pozitive” deri më tani, por jo saktësisht siç duhet të ishte.

Duke theksuar se procesi i negociatave do të përmirësohet, ai tha: “Nuk jemi të pashpresë”.

Bisedimet midis delegacioneve ruse dhe ukrainase në Stamboll më 29 mars u panë si një përparim në përpjekjet për të ndalur armiqësitë që, sipas shifrave të OKB-së, kanë marrë jetën e të paktën 2.345 civilëve dhe kanë lënë 2.919 të tjerë të plagosur që nga 24 shkurti.

Pas takimit të Stambollit, një negociator ukrainas tha se Kievi e do Turqinë midis vendeve që do të jenë garantuese në çdo marrëveshje me Moskën.

Në mars, Turqia mblodhi ministrat e jashtëm rus dhe ukrainas në qytetin e saj turistik jugor Antalya, takimi i parë i zyrtarëve të lartë të qeverisë nga të dy palët që nga fillimi i luftës.

Lidhur me operacionin e fundit antiterrorist të Turqisë në Irakun verior, ai tha se forcat e sigurisë kanë neutralizuar 45 terroristë të PKK-së në operacionin Kthetra-Dryni (Pençe-Kilit), duke i shkaktuar dhimbje grupit terrorist.

Ai shtoi se gjatë operacionit humbën jetën edhe tre ushtarë turq.

Terroristët e PKK-së shpesh fshihen në Irakun verior për të komplotuar sulme ndërkufitare në Turqi.

Në vitin 2020, Turqia nisi operacionet Kthetra-Tigri (Pençe-Kaplan) dhe Kthetra-Shqiponja (Pençe-Kartal) në rajonet kufitare të Irakut verior për të garantuar sigurinë e popullit turk dhe kufijve.