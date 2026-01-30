Presidenti Erdogan diskuton me homologun iranian për tensionet rajonale
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një telefonatë sot me presidentin iranian Masoud Pezeshkian, për të diskutuar mbi marrëdhëniet dypalëshe dhe përshkallëzimin e tensioneve ushtarake në rajon, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të bërë nga Drejtoria e Komunikimeve të presidencës, të dy udhëheqësit shqyrtuan lidhjet Turqi-Iran si dhe rreziqet në rritje të sigurisë që rrjedhin nga përshkallëzimi i fundit.
Gjatë telefonatës, Erdogan tha se Turqia është gati të marrë rol ndërmjetësues midis Iranit dhe SHBA-së për të ndihmuar në uljen e tensioneve dhe për të kontribuar në zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura.
Deklarata shtoi se Erdogan i tha homologut iranian Pezeshkian se do të presë sot në një takim në kryeqytetin Ankara, ministrin e Jashtëm të Iranit i cili ndodhet në Turqi.