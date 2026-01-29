Presidenti Erdogan: Bota turke do të lërë gjurmën e saj në këtë shekull

Presidenti Erdogan: Bota turke do të lërë gjurmën e saj në këtë shekull

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tha se është i bindur se bota turke do të lërë gjurmë në këtë shekull, raporton Anadolu.

“Për sa kohë që qëndrojmë zemër më zemër, me lejen e Zotit, jemi të bindur se do ta lëmë gjurmën e botës turke në këtë shekull”, tha Erdogan, duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp me presidentin e Uzbekistanit, Shavkat Mirziyoyev, në Ankara.

Erdogan tha se gjatë dekadës së fundit, Turqia e ka trefishuar tregtinë dypalëshe me Uzbekistanin.

“Besoj se së shpejti do të arrijmë objektivin tonë të ri prej 5 miliardë dollarësh”, shtoi ai.

MARKETING

Të ngjajshme

“Izraeli vendi i tretë më i keq në burgosjen e gazetarëve në botë”

“Izraeli vendi i tretë më i keq në burgosjen e gazetarëve në botë”

BE-ja bie dakord për ta shpallur Gardën Revolucionare të Iranit si “organizatë terroriste”

BE-ja bie dakord për ta shpallur Gardën Revolucionare të Iranit si “organizatë terroriste”

VLEN: Retorika e BDI-së i paraqet shqiptarët si të paaftë për ligj, rend dhe barazi!

VLEN: Retorika e BDI-së i paraqet shqiptarët si të paaftë për ligj, rend dhe barazi!

Taravari: (V)LEN u demaskua, ndryshime kushtetuese nuk do të ketë – rruga drejt BE-së po mbyllet

Taravari: (V)LEN u demaskua, ndryshime kushtetuese nuk do të ketë – rruga drejt BE-së po mbyllet

Filipçe për heqjen e qeverisë teknike: Nëse është miratuar me konsensus, le të hiqet me konsensus

Filipçe për heqjen e qeverisë teknike: Nëse është miratuar me konsensus, le të hiqet me konsensus

(VIDEO) Policia financiare ka ngritur kallëzim penal ndaj Marko Bislimoskit

(VIDEO) Policia financiare ka ngritur kallëzim penal ndaj Marko Bislimoskit