Presidenti Erdogan bën thirrje për integrimin e muslimanëve, ndërsa refuzon asimilimin
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan tha të mërkurën se muslimanët duhet të lejohen të integrohen në shoqëritë ku jetojnë pa u pritur që të braktisin gjuhën, kulturën apo rrënjët e tyre, transmeton Anadolu.
“Fatkeqësisht, ka probleme në shumë pjesë të botës, veçanërisht në Evropë. Muslimanët nuk pritet të integrohen, por të asimilohen. Ne i themi ‘po’ integrimit dhe ‘jo’ për çdo formë asimilimi”, tha Erdogan.
Ai i bëri komentet në një ngjarje të organizuar nga Komiteti Drejtues Kombëtar Turko-Amerikan (TASC), Unioni i Demokratëve Ndërkombëtarë (UID), Shoqata e Pavarur e Industrialistëve dhe Biznesmenëve (MUSIAD) dhe Këshilli i Organizatave Myslimane të SHBA (USCMO) në “Gotham Hall” në Nju Jork.
Ai tha se anëtarët e komunitetit turk mund të forcojnë vendin e tyre në jetën politike, ekonomike, sociale dhe kulturore duke ruajtur gjuhën, kulturën dhe lidhjet me atdheun e tyre. “Mësimi i gjuhës dhe kulturës së tyre dhe mbajtja e lidhjeve me atdheun e tyre nuk është pengesë për integrimin”, tha Erdogan.
Presidenti turk bëri thirrje për përfaqësim më të fortë të turko-amerikanëve në politikë, biznes, akademi, kulturë dhe arte, duke thënë se arritjet individuale duhet të zhvillohen në institucione të forta dhe struktura të qëndrueshme që mund të kalojnë nga një brez në tjetrin.
Erdogan theksoi se komunitetet më të forta mund të ndihmojnë në luftimin e ndjenjave anti-muslimane, ksenofobisë dhe diskriminimit.
– Udhëheqësi turk kërkon pjesëmarrjen në zgjedhjet afatmesme në SHBA
Erdogan iu drejtua zgjedhjeve të ardhshme afatmesme në SHBA, duke u kërkuar qytetarëve të ushtrojnë të drejtat e tyre demokratike dhe të bëjnë zërin e tyre të dëgjohet.
“U bëj thirrje të gjithë qytetarëve tanë që të ushtrojnë të drejtat e tyre demokratike në zgjedhjet e ardhshme afatmesme. Është shumë, shumë e rëndësishme që të reflektoni vullnetin tuaj në kutinë e votimit në nivelin më të lartë”, tha ai.
Ai u bëri thirrje anëtarëve të komunitetit që të vazhdojnë aktivitetet e tyre në SHBA me unitet, solidaritet dhe një ndjenjë vëllazërie. Erdogan vlerësoi punën e TASC dhe organizatave të tjera të shoqërisë civile dhe tha se Turqia do të vazhdojë të mbështesë qytetarët dhe komunitetet turke në SHBA.
“Unë dua që ju të dini se Turqia dhe ne do të qëndrojmë gjithmonë pranë jush dhe jemi të gatshëm t’ju ofrojmë çdo lloj mbështetjeje”, tha ai.