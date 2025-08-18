Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të mediave sociale të Turqisë NEXT Sosyal
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, bëri postimin e tij të parë në NEXT Sosyal, transmeton Anadolu.
Në postimin e tij të parë në platformën turke të mediave sociale NEXT Sosyal, Erdoğan citoi poezinë e poetit Erdem Bayazıt “Së shpejti do të lindë dita”, duke ndarë vargun “Një lule çeli midis mureve të betonit”.
“A jeni gati?”, shkroi presidenti turk.
Në postimin e tij, presidenti përfshiu edhe hashtagun “Po fillojmë”, së bashku me emoji të flamurit turk, Tokës dhe një rakete.