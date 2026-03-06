Presidenti brazilian kritikon Trumpin për “mburrjen” me fuqinë ushtarake
Presidenti brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, kritikoi të enjten Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, për theksimin e shpeshtë të madhësisë së ushtrisë amerikane, duke argumentuar se burimet globale duhet të drejtohen drejt adresimit të urisë dhe varfërisë, transmeton Anadolu.
“A mendoni se është normale që Presidenti Trump të vazhdojë të thotë çdo ditë: ‘Unë kam anijen më të madhe në botë. Unë kam ushtrinë më të madhe në botë’?” tha Lula duke shtuar se “Pse nuk thotë ai: ‘Unë kam kapacitetin më të madh të prodhimit në botë’? A nuk do të ishte shumë më e thjeshtë kjo? Dhe a nuk do të tingëllonte më mirë për veshët tanë?”.
Lula tha se paratë që shpenzohen aktualisht për zgjerimin e arsenaleve ushtarake në zonat e konfliktit mund të përdoren në vend të kësaj për të adresuar urinë globale. Sipas presidentit brazilian, këto fonde mund të sigurojnë rreth 4.285 dollarë për secilin prej gati 630 milionë njerëzve në mbarë botën që vuajnë nga uria.
“A e shihni se nuk do të kishte uri në botë nëse qeveritë do të tregonin logjikë të shëndoshë?” tha ai. “Ata që duhet të shqetësohen për urinë janë të shqetësuar për luftën”, shtoi presidenti brazilian.
Ai theksoi se shpenzimet ushtarake globale mund t’i japin fund urisë, t’i sigurojnë ujë të pastër çdo fshati dhe të sigurojnë që të gjithë fëmijët të ndjekin shkollën, por burimet po përdoren për të zhvilluar armë më shkatërruese.
Lula gjithashtu kritikoi Këshillin e Sigurimit të OKB-së për prioritizimin e shpenzimeve më të larta ushtarake dhe konflikteve të armatosura në vend që të përqendrohej në mirëqenien globale.
“Nëse ata zotërinj që koordinojnë Këshillin e Sigurimit do të shqetësoheshin për urinë në vend që të diskutonin, siç po diskutohet tani në Evropë, forcimin e armatimeve të vendeve dhe investimet në mbrojtje, uria mund të adresohej në të gjithë botën”, tha ai.