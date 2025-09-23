Presidenti brazilian e quan situatën në Gaza “gjenocid” në fjalimin e ashpër në OKB

Presidenti brazilian Luiz Inacio Lula da Silva iu drejtua Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së të martën, duke thënë se në Gaza po ndodh “gjenocid”. Ai paralajmëroi se masakra “nuk do të kishte ndodhur pa bashkëpunimin e atyre që mund ta parandalojnë atë”, raporton Anadolu.

Udhëheqësi brazilian theksoi se “populli palestinez është në rrezik zhdukjeje” dhe do të mbijetonte vetëm “me një shtet të pavarur”.

Ai tha se dhjetëra mijëra fëmijë palestinezë janë varrosur nën rrënojat në Gaza, një akt që ai tha se po varros edhe “ligjin ndërkombëtar”.

Lula ishte presidenti i parë që foli para udhëheqësve botërorë, i ndjekur nga presidenti i SHBA-së Donald Trump.

Lula e filloi fjalimin e tij duke pohuar se “multilateralizmi është nën kontroll” dhe i bëri një mbrojtje të fortë demokracisë përballë asaj që ai e quajti rritje globale të autoritarizmit. Ai gjithashtu denoncoi një “gjendje ndërkombëtare jashtë rregullave”.

Presidenti e cilësoi “sulmin” e SHBA-së ndaj sovranitetit brazilian si pjesë të këtij çrregullimi, duke iu referuar drejtpërdrejt veprimeve të Washingtonit në përgjigje të gjyqit për grusht shteti të ish-presidentit Jair Bolsonaro.

Në një aludim të qartë ndaj sanksioneve të SHBA-së, Lula deklaroi se nuk ka “asnjë justifikim për masa të njëanshme dhe arbitrare kundër institucioneve dhe ekonomisë sonë”.

