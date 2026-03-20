Presidenti bjellorus njofton ofrimin e një “marrëveshjeje të madhe” nga SHBA-ja

Presidenti i Bjellorusisë, Aleksandr Lukashenko, tha të premten se SHBA-ja i ka ofruar atij “një marrëveshje të madhe” që do të përfshijë marrëdhënie diplomatike dhe ekonomike, transmeton Anadolu.

Lukashenko tha se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, e ftoi atë për një takim në Florida, në resortin e Trumpit në Mar-a-Lago.

“Gjatë negociatave, amerikanët, në emër të Trumpit, propozuan përfundimin e një marrëveshjeje të madhe që do të përfshijë një numër çështjesh në agjendën tonë të negociatave. Epo, a do ta mohoj? Kështu që thashë: ‘I thuaj Donaldit se pajtohem të përgatis këtë marrëveshje të madhe'”, tha ai në një konferencë për shtyp në kryeqytetin bjellorus Minsk.

Ai shtoi se administrata e tij përshkroi interesat bjelloruse dhe i dërgoi një propozim përkatës palës amerikane.

“Sipas asaj që më informuan, ata po punojnë për këtë”, tha Lukashenko.

Sipas Lukashenkos, “marrëveshja e madhe” përfshin “jo vetëm të burgosurit politikë, të cilët nuk i kemi”, por edhe funksionimin e ambasadave, çështjet që lidhen me ruajtjen e materialeve bërthamore të shpenzuara, çështjet doganore, përfshirë trafikun e drogës dhe kontrabandën e cigareve në vendet fqinje.

“Ne gradualisht i grumbulluam këto çështje dhe në raundin e tretë ata thanë se jemi gati, Donald po propozon një marrëveshje të madhe dhe një takim, madje edhe në shtëpinë e tij në Florida, për të diskutuar dhe për të arritur një marrëveshje. Thashë në çdo kohë”, shtoi ai, por nuk specifikoi një datë për takimin.

Të enjten, John Coale, i dërguari special i Trumpit për Bjellorusinë, u takua me Lukashenkon në Minsk.

Pas takimit, zyra e Lukashenkos njoftoi se ai kishte dhënë falje për 250 të burgosur, përfshirë të paktën 15 që kishin punuar për median opozitare dhe të cilët Perëndimi i quajti “të burgosur politikë”.

Nën administratën Biden, marrëdhëniet e SHBA-së me Bjellorusinë “vuajtën”, kryesisht për shkak të mbështetjes së Minskut për Rusinë në luftën e Ukrainës. Megjithatë, që nga fundi i administratës Biden dhe me kthimin e Trumpit në Shtëpinë e Bardhë vitin e kaluar, lidhjet janë përmirësuar nën një presidencë më miqësore ndaj Rusisë.

