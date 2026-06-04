Presidenti Begaj reagon për vrasjen e efektivit në Korçë: Policia nuk do të zbrapset
Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, ka reaguar pas vrasjes së një efektivi policie në Korçë dhe plagosjes së kolegut të tij gjatë një aksioni policor për kapjen e një të kërkuari.
Begaj i shpreh familjes ngushëllimet dhe solidaritetin më të lartë në emër të shtetit shqiptar në këtë ditë mjaft të rëndë për ta ndërsa i uron shërim të plotë dhe sa më të shpejtë punonjësit të Policisë së Shtetit, i cili mbeti i plagosur.
“I bashkohem thellësisht dhimbjes për humbjen tragjike të jetës në krye të detyrës të policit Enea Mekolli dhe plagosjen e rëndë të kolegut të tij, Edison Adri. Policia e Shtetit nuk do të zbrapset nga kjo humbje dhe do ta kthejë dhimbjen në forcë e vendosmëri për të luftuar krimin në çdo skaj. Populli shqiptar është masivisht përkrah Policisë në mbrojtje të sigurisë dhe rendit publik”, shkruan Begaj.