Presidentët e Sirisë dhe Azerbajxhanit diskutojnë për përshkallëzimin rajonal në një bisedë telefonike
Presidenti sirian, Ahmad al-Sharaa, zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij azerbajxhanas, Ilham Aliyev, për të diskutuar zhvillimet e fundit rajonale dhe implikimet e përshkallëzimit të fundit ushtarak në rajon, sipas një deklarate nga Presidenca siriane, transmeton Anadolu.
Gjatë bisedës, të dy liderët theksuan rëndësinë e uljes së tensioneve dhe ndalimit të përshkallëzimit për të parandaluar paqëndrueshmëri të mëtejshme që mund të ndikojë negativisht në sigurinë e vendeve të rajonit.
Ata gjithashtu nënvizuan nevojën për të vendosur prioritet dialogun dhe mjetet diplomatike për të adresuar krizën e vazhdueshme.
Të dyja palët riafirmuan angazhimin e tyre për forcimin e marrëdhënieve bilaterale dhe zgjerimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme.
Sharaa dhe Aliyev ranë dakord gjithashtu të vazhdojnë koordinimin dhe komunikimin mbi çështjet me interes të përbashkët në mbështetje të stabilitetit rajonal.
Armiqësitë në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën një sulm të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani sipas raportimeve më shumë se 1.200 persona, përfshirë liderin suprem të atëhershëm Ajatollah Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei, i emëruar këtë javë në këtë post, është djali i tij.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë në shënjestër Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake të SHBA-së. Tetë ushtarë amerikanë janë vrarë që nga fillimi i fushatës.