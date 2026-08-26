Presidentët e Rusisë dhe Sirisë diskutojnë planet për riorganizimin e bazave ushtarake Hmeimim dhe Tartus

Presidentët e Rusisë dhe Sirisë diskutojnë planet për riorganizimin e bazave ushtarake Hmeimim dhe Tartus

Presidenti rus, Vladimir Putin dhe homologu i tij sirian, Ahmad al-Sharaa, theksuan të mërkurën rëndësinë e një memorandumi mirëkuptimi për riorganizimin e pranisë ushtarake të Moskës në bazat Hmeimim dhe Tartus gjatë një bisede telefonike, transmeton Anadolu.

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Në një deklaratë, Kremlini tha se të dy presidentët diskutuan gjendjen aktuale dhe perspektivat për zhvillimin e mëtejshëm të lidhjeve Moskë-Damask dhe shprehën angazhimin e tyre për thellimin e dialogut politik dhe bashkëpunimit në tregti, atij ekonomik, humanitar dhe fusha të tjera.

Në deklaratë thuhet se gjatë një shkëmbimi pikëpamjesh mbi situatën në Siri, Putin riafirmoi “pozitën e tij parimore në mbështetje të unitetit, integritetit territorial dhe sovranitetit” të vendit, si dhe “krijimin e kushteve për normalizimin afatgjatë dhe rindërtimin pas konfliktit”.

“Të dyja palët vunë në dukje rëndësinë e memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më 9 gusht për riorganizimin e bazës ajrore Hmeimim dhe objektit të logjistikës Tartus,” tha ai, duke shtuar se Putin dhe Sharaa ranë dakord të vazhdojnë kontaktet në nivele të ndryshme.

Telefonata e fundit shënon kontaktin e parë të njohur midis dy presidentëve që kur Sharaa vizitoi kryeqytetin rus në janar.

Më 9 gusht, Moska dhe Damasku nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për të riorganizuar praninë e Rusisë në bazat Hmeimim dhe Tartus në Sirinë perëndimore pas rreth 18 muaj negociatash, sipas Ministrisë së Jashtme siriane.

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