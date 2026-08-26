Presidentët e Rusisë dhe Sirisë diskutojnë planet për riorganizimin e bazave ushtarake Hmeimim dhe Tartus
Presidenti rus, Vladimir Putin dhe homologu i tij sirian, Ahmad al-Sharaa, theksuan të mërkurën rëndësinë e një memorandumi mirëkuptimi për riorganizimin e pranisë ushtarake të Moskës në bazat Hmeimim dhe Tartus gjatë një bisede telefonike, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Kremlini tha se të dy presidentët diskutuan gjendjen aktuale dhe perspektivat për zhvillimin e mëtejshëm të lidhjeve Moskë-Damask dhe shprehën angazhimin e tyre për thellimin e dialogut politik dhe bashkëpunimit në tregti, atij ekonomik, humanitar dhe fusha të tjera.
Në deklaratë thuhet se gjatë një shkëmbimi pikëpamjesh mbi situatën në Siri, Putin riafirmoi “pozitën e tij parimore në mbështetje të unitetit, integritetit territorial dhe sovranitetit” të vendit, si dhe “krijimin e kushteve për normalizimin afatgjatë dhe rindërtimin pas konfliktit”.
“Të dyja palët vunë në dukje rëndësinë e memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më 9 gusht për riorganizimin e bazës ajrore Hmeimim dhe objektit të logjistikës Tartus,” tha ai, duke shtuar se Putin dhe Sharaa ranë dakord të vazhdojnë kontaktet në nivele të ndryshme.
Telefonata e fundit shënon kontaktin e parë të njohur midis dy presidentëve që kur Sharaa vizitoi kryeqytetin rus në janar.
Më 9 gusht, Moska dhe Damasku nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për të riorganizuar praninë e Rusisë në bazat Hmeimim dhe Tartus në Sirinë perëndimore pas rreth 18 muaj negociatash, sipas Ministrisë së Jashtme siriane.