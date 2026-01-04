Premier League/ Fund dramatik, Liverpool e pëson në minutën e 97-të

Premier League/ Fund dramatik, Liverpool e pëson në minutën e 97-të

Liverpool vazhdon momentin e vështirë. Kampionët në fuqi, nuk shkuan më shumë se barazimi 2-2 ndaj Fulham në transfertë, në duelin e javës së 20-të në Premier League.

Vendasit kaluan në avantazh më Wilson në minutën e 17-të, rezultat me të cilin u mbyll fraksioni i parë.

Miqtë barazuan me Wirtz në minutën e 57-të, ndërsa Gakpo përmbysi rezultatin në minutën e 94-t, duke krijuar idenë e një fitoreje për skuadrën e Slot.

Megjithatë, vendasit nuk u dorëzuan dhe barazuan shifrat në minutën e 97-të me anë të Reed. Ky është barazimi i dytë radhazi për Liverpool, që mban vendin e katërt me 34 pikë, ndërsa Fulham renditet i 11-ti me 28.

Në duelet e tjera, Tottenham barazoi 1-1 ndaj Sunderland, ndërsa Newcastle mposhti 2-0 skuadrën e Crystal Palace. Everton u mund 4-2 në shtëpi nga Brentford.

MARKETING

Të ngjajshme

Chelsea befason Guardiolën dhe City-in në kohën shtesë, “feston” Arsenali

Chelsea befason Guardiolën dhe City-in në kohën shtesë, “feston” Arsenali

Gaboi kundër Interit, Gjimshiti fiton çmimin e lojtarit të ndeshjes me super paraqitje ndaj Romës

Gaboi kundër Interit, Gjimshiti fiton çmimin e lojtarit të ndeshjes me super paraqitje ndaj Romës

Dy gola të vonshëm, Barcelona fiton derbin lokal ndaj Espanyolit

Dy gola të vonshëm, Barcelona fiton derbin lokal ndaj Espanyolit

Edon Zhegrova luan mbi 45 minuta, Juventusi ndalet nga Lecce

Edon Zhegrova luan mbi 45 minuta, Juventusi ndalet nga Lecce

(VIDEO) Plas grushti edhe në Arabinë Saudite, e pëson Zhoao Feliks në humbjen e Al Nasr

(VIDEO) Plas grushti edhe në Arabinë Saudite, e pëson Zhoao Feliks në humbjen e Al Nasr

Rekord i jashtëzakonshëm, Venus Williams pjesë e Australian Open në moshën 45 vjeçare

Rekord i jashtëzakonshëm, Venus Williams pjesë e Australian Open në moshën 45 vjeçare