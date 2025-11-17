Prej sot në Shkup hyn në fuqi ndalesa për hedhje të mbeturinave prej orës 22:00 deri në orën 06:00!
Prej sot ka hyrë në fuqi vendimi që ndalon hedhjen e mbeturinave në Shkup nga ora 22:00 deri në 06:00.
Inspektorët e qytetit, sipas paralajmërimeve të autoriteteve, do të patrullojnë në terren edhe pas mesnate për t’i kapur në vepër të gjithë ata që shkelin këtë ndalesë. Gjoba për qytetarët është 50 euro, ndërsa për personat juridikë varion nga 1.300 deri në 1.800 euro, e mund të jetë edhe më e lartë, varësisht nga lloji i mbeturinave.
Në kontrolle do të përfshihen të gjithë inspektorët e qytetit dhe rojet komunale, të cilët fillimisht do të lëshojnë vërejtje, ndërsa më pas do të shqiptojnë gjoba për hedhjen e mbeturinave.
Nga NP “Higjiena Komunale” thonë se masa është kryesisht e orientuar ndaj subjekteve juridike, të cilat – siç theksojnë – më shpesh i deponojnë mbeturinat në mënyrë të parregullt dhe në orët e vonshme.
Qyteti i Shkupit ka gjithsej 40 inspektorë, 11 inspektorë komunalë dhe 10 roje komunale. Shkeljet do të konstatohen në vendngjarje, ndërsa nëse hasen sasi më të mëdha mbeturinash të hedhura ose mbeturina të llojit tjetër nga ato të amvisërive, do të kryhen kontrolle më të detajuara ndaj personave juridikë.