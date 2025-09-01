Prej sot hyn në fuqi Rregullorja e re për miratimin e automjeteve
Prej sot hyn në fuqi një Rregullore e re, me të cilën futen risi dhe standarde evropiane për miratimin e tipit të automjeteve, miratimin individual të automjeteve, identifikimin, vlerësimin e gjendjes teknike dhe lëshimin e vërtetimeve për përmbushjen e kërkesave teknike për automjetet.
Nga Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale sqarojnë se ndryshimi kryesor është se, 17 vjet pas miratimit të Ligjit për Automjetet, ai më në fund do të fillojë të zbatohet në përputhje me standardet evropiane.
Ndryshimet në procedurat e miratimit të automjeteve janë: miratimi i tipit të automjetit për të gjitha variantet dhe versionet e tij sipas dokumentit WVTA, përveç nëse importuesi kërkon ndryshe, miratimi i vetëm do të kryhet ekskluzivisht për automjetet për të cilat tipi nuk është miratuar në vend dhe nuk ka një miratim tipi të BE-së përmes Byrosë së Metrologjisë, automjetet me një tip të miratuar më parë në BE ose në vend nuk kanë nevojë për një procedurë të veçantë për miratim të vetëm dhe kalojnë direkt në procedurën për identifikimin dhe vlerësimin e gjendjes teknike, importuesit janë të detyruar të lëshojnë vërtetime për përmbushjen e kërkesave teknike për të gjitha automjetet për të cilat ekziston një miratim tipi evropian (WVTA) ose miratim tipi kombëtar, dhe për automjetet e tjera për të cilat nuk ka miratim tipi të automjetit në vend ose nuk ka miratim tipi të BE-së, importuesit nuk janë të detyruar të lëshojnë vërtetime, automjete të tilla do të sigurojnë vërtetime nga institucione të pavarura të pranuara nga Byroja e Metrologjisë.
Sipas llogaritjes, deri më tani janë shpenzuar 1,3 milion euro në vit për vërtetime TÜV që nuk duhej të kërkoheshin, dhe pjesa më e madhe e mjeteve shkoi te kompanitë e huaja që u paguan – procesi tani do të rregullohet përmes përfaqësuesve të autorizuar, kompanive vendase të RMV-së. Afatet për miratimin e tipit në Byronë e Metrologjisë do të shkurtohen përgjysmë, për një procedurë më të shpejtë dhe më efikase, çmimet e shërbimeve nga Byroja e Metrologjisë do të rregullohen me një rregullore të re, ndërsa vërtetimet për përmbushje të karakteristikave teknike te përfaqësuesit do të kushtojnë 40 deri në 50 euro.