Prej sonte shi në viset më të ulëta, reshje të dobëta të borës në male

Gjatë natës dhe nesër, kryesisht nëpër rajonet malore do të ketë reshje të dobëta të kohëpaskohshme të borës, ndërsa në viset më të larta në pjesët perëndimore reshje të shiut të cilat mund të ngrihen në tokë dhe më pas do të kalojnë në reshje të borës.

Siç paralajmërojnë nga DPHM, më pas do të vazhdojë moti i dnryshueshëm me vranësira kryesisht në rajonet malore me kushte për paraqitje të reshjeve të dobëta të shiut, ndërsa në male me kushte për reshje të kohëpaskohshme të borës. Të premten do të përforcohet era nga drejtimi juglindor.

