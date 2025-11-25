Prej nesër deri të shtunën, mot me vranësira dhe reshje të kohëpaskohshme shiu
Nën ndikimin e aktivitetit ciklonik prej nesër e deri të shtunën do të përqendrohet moti kryesisht i vranët dhe me reshje të kohëpaskohshme të shiut.
Nga DPHM paralajmërojnë se reshje më të rrë,byeshme priten gjatë ditës së nesërme dhe të enjten (mbi 25 l/m për 24 orë).
Për shkak të lëshimit të masës më të ftojtë ajrore nga veriu, të enjten në male reshjet dotë jenë me borë, ndërsa temperaturat e ditës do të shënojnë rënie për 4-6 gradë në karahasim me ditën e nesërme.
Stabilizim i motit pritet nga e diela.