Prej në shtator 720 asistentë arsimor në shkollat fillore në vend

Në vitin e ri shkollor 2022-2023 do të angazhohen gjithsej 720 asistentë arsimorë, ndërsa shpalljet publike për regjistrimin e të interesuarve do të publikohen në ditët e ardhshme nga shkollat fillore me qendra burimore të cilat gjithashtu dhe janë përgjegjëse për zbatimin e gjithë procedurës së përzgjedhjes, njoftojnë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Nga atje njoftojnë se rritja e shkallës së inkluzivitetit të sistemit arsimor kombëtar është prioritet strategjik dhe qëllimi kryesor në programin e punës së Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, drejt së cilës në vazhdimësi po drejtohen gjithnjë e më tepër mjete dhe aktivitete, realizimi i të cilave përfshihen numrin e madh të palëve të interesuara shoqërore.

“Në atë drejtim është futur edhe shërbimi i asistencës arsimore si obligim i shtetit i rregulluar me ligj. Gjegjësisht, angazhmi i asistentëve arsimorë për nxënësit me pengesa që ndjekin mësim në shkollat e rregullta fillore nuk është më shqetësim dhe shpenzim për familjet e nxënësve”, theksojnë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.