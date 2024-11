Prashikimi i motit

Moti sot do të jetë pjesërisht me vranësira me periudha me diell.

Do të fryjë erë mesatare deri e fortë nga veriu dhe temperatura ditore do të ulet me 4 deri në 6 gradë.

Në Shkup do të mbajë mot pjesërisht i vranët me mot me diell dhe me temperaturë dukshëm më të ulët.

Do të fryjë erë mesatare deri e fortë nga veriu.

