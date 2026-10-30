Pranon fajin i akuzuari për djegien e dy automjeteve të Ambasadës Bullgare në Shkup
I akuzuari për djegien e dy automjeteve diplomatike të Ambasadës Bullgare në Shkup u deklarua fajtor për krimin që kreu më 15 qershor të këtij viti në seancën e sotme gjyqësore.
“Ndihem fajtor dhe e pranoj plotësisht fajin tim. E mora vetë vendimin”, deklaroi i akuzuari para gjykatës.
Ky është një 44-vjeçar banor i Shkupit i cili, më 15 qershor 2026, rreth orës 12:05, u vuri flakën dy automjeteve diplomatike të parkuara para Ambasadës së Republikës së Bullgarisë, në bulevardin “Metropolitan Teodosij Gologanov” në Shkup.
Sipas informacionit të paraqitur në seancë, në kohën e krimit, i akuzuari mbante veshur një bluzë me imazhin e Goce Dellçevit.
Kujtojmë se ditën e incidentit, ai doli nga shtëpia e tij dhe mbërriti në qendër të Shkupit me autobus. Në një pikë karburanti Makpetrol pranë ambasadës, ai mbushi një shishe plastike me benzinë, pastaj kaloi rrugën dhe iu afrua automjeteve diplomatike të parkuara. Ai i spërkati me benzinë, i dogji me një çakmak dhe u largua menjëherë nga vendi i ngjarjes.
Automjetet e djegura u përdorën nga atasheu ushtarak bullgar dhe punonjës të tjerë të misionit diplomatik. Incidenti shkaktoi reagime publike dhe policia identifikoi dhe ndaloi të dyshuarin po atë ditë.
Fillimisht, Prokuroria Themelore Publike në Shkup nisi procedurë për veprën penale “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”.
Megjithatë, pas marrjes së informacioneve shtesë, çështja u mor përsipër nga Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, e cila ngriti një aktakuzë për veprën penale “Rrezikimi i Personave nën Mbrojtje Ndërkombëtare” më 16 shtator.