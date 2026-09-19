PPE nis procedurat kundër SNS-së: Vuçiqi ka luajtur mjaft në të dyja anët
Andrej Kovaçev, deputet i Parlamentit Evropian dhe shef i delegacionit bullgar në Partinë Popullore Evropiane (PPE), deklaroi se ky grupim politik ka nisur një procedurë kundër anëtares së tij të asociuar, Partisë Përparimtare Serbe (SNS).
Kovaçev e bëri deklaratën gjatë një paneli në forumin “Takimi BE dhe Ballkani” (EU Meets the Balkans), i cili u mbajt të premten, më 18 shtator, në Sofje. Gjatë diskutimit, ai kritikoi ashpër Partinë Përparimtare Serbe dhe presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.
“Ata janë anëtare të asociuara të PPE-së, por ne kemi nisur një procedurë kundër tyre dhe tani zërat brenda PPE-së janë shumë, shumë të fuqishëm. Mjaft më, kemi pritur shumë gjatë – Aleksandar Vuçiq ka luajtur për shumë kohë në të dyja anët”, tha Kovaçev.
Deputeti bullgar foli edhe për qëndrimin e disa liderëve evropianë ndaj presidentit serb Aleksandar Vuçiq, shkruan nova.rs.
“Fatkeqësisht, e keni parë se edhe liderët evropianë, si Merzi dhe Macroni, nuk kanë qenë plotësisht të qartë në mesazhet e tyre, sepse, siç e përmenda, Serbia na nevojitet. Serbia është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe ata gjithmonë shpresojnë se ajo që u thotë Aleksandari është e vërtetë, por nuk është”, përfundoi Kovaçev.
Andrej Kovaçev është anëtar i partisë opozitare bullgare “Qytetarët për Zhvillimin Evropian të Bullgarisë” (GERB). Ai drejton delegacionin bullgar në Partinë Popullore Evropiane dhe është deputet i Parlamentit Evropian që nga viti 2009.
PPE është një aleat i rëndësishëm politik i SNS-së në Bashkimin Evropian, por kohët e fundit edhe nga ky grupim politik janë dëgjuar kritika gjithnjë e më të forta ndaj autoriteteve në Beograd.
PPE së fundmi dënoi ashpër pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë serbë, si dhe nderimet ushtarake, në varrimin e Ratko Mlladiqit dhe deklaroi se e ardhmja evropiane e Serbisë është vënë në pikëpyetje për shkak të glorifikimit të kriminelëve të luftës. Kritika të ngjashme ndaj Serbisë, gjatë debatit të kësaj jave në Parlamentin Evropian, i përsëriti edhe përfaqësuesi i PPE-së, Davor Ivo Shhtiri.
PPE njoftoi më herët se kishte nisur një proces të brendshëm shqyrtimi ndaj SNS-së; në njoftimin zyrtar të vitit 2025, ai proces përshkruhej si hetim i brendshëm dhe jo si pezullim apo përjashtim formal.