Pothuajse një në katër qytetarë pinë duhan çdo ditë në Maqedoninë e Veriut
Sipas të dhënave të Eurostat, vendet anëtare të Bashkimit Evropian panë një rënie në përdorimin e duhanit dhe produkteve të lidhura me të në vitin 2025, ndërsa shumica e vendeve në rajon, Serbia, Kroacia, Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut, panë një rritje të ndjeshme në konsumin e cigareve.
Maqedonia është ndër vendet me shkallën më të lartë të përdorimit të përditshëm të duhanit dhe produkteve të lidhura me të në Evropë, me pothuajse një në katër qytetarë mbi 16 vjeç (22.5% në vitin 2022) që janë përdorues të përditshëm. Edhe pse shkalla në Maqedoni është nën mesataren e vendeve kryesore në rajon si Turqia (29.6%), Serbia (26.6%) dhe Bullgaria (26.3%), ajo është dukshëm më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian, e cila ishte 16.5% në vitin 2025.
Të dhënat e Eurostat tregojnë se në vitin 2025, 16.5% e personave të moshës 16 vjeç e lart në BE përdornin duhan dhe produkte të lidhura me to (cigare elektronike, qese nikotine ose produkte duhani të ngrohta) çdo ditë, duke treguar një rënie të lehtë krahasuar me 17.5% të regjistruar në vitin 2022.
Midis vendeve të BE-së, Bullgaria (26.3%), Suedia (23.9%) dhe Kroacia (23.6%) regjistruan përqindjet më të larta të përdorimit të përditshëm të duhanit dhe produkteve të lidhura me to midis personave të moshës 16 vjeç e lart. Holanda (9.9%), Irlanda (11.7%), Belgjika (13.6%) dhe Luksemburgu (13.8%) kishin përqindjet më të ulëta.
Serbia ka 26.6% duhanpirës, Mali i Zi 23.8%, Kroacia 23.6% në vitin 2025 dhe një rritje prej 2.7 pikësh përqindjeje krahasuar me vitin 2022 kur ishte 20.9%.
Sllovenia ka duhanpirësit më pak aktivë me 17.3%, një rënie prej 0.6 pikësh përqindjeje krahasuar me vitin 2022 kur ishte 17.9% dhe Shqipëria me 15.1% në vitin 2022.
Të dhënat tregojnë se 20.8% e burrave pinin duhan çdo ditë, krahasuar me 12.6% të grave.