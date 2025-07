Postoi fotografi vajzash me mbishkrime vulgare në një profil të rremë në Instagram, padi penale kundër 27-vjeçarit nga Gostivari

Një njëzet e shtatë vjeçar nga Gostivari është akuzuar për keqpërdorim të të dhënave personale pasi ka postuar foto private të vajzave nga Gostivari në një llogari të rreme në Instagram në shkurt të këtij viti, të shoqëruara me tekst vulgar.

“I akuzuari K.N. krijoi profil të rremë në rrjetin social më 28.02.2025 dhe postoi foto të gjashtë vajzave nga Gostivari nga profili, të cilat i mori pa pëlqimin e tyre nga profilet e tyre private në rrjetet sociale. Gjithashtu, të dhënat personale të keqpërdorura të ankuesve u plotësuan me tekste me përmbajtje fyese, duke u dërguar atyre fyerje publike me natyrë seksiste”, deklaron Ministria e Brendshme.

Ministria e Brendshme ngriti kallëzim penal kundër personit nga Gostivari në Prokurorinë Publike në Shkup, dhe pas marrjes së masave, ai u thirr për intervistë zyrtare në Stacionin Policor të Karposhit, ku ai e pranoi krimin, pas së cilës u ngrit kallëzim kundër tij.

