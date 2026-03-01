Postim shqetësues për vetëvrasje, shpëtohet i mituri në momentin e fundit
Sektori i Krimit Kibernetik pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme informon se gjatë 24 orëve të fundit, në suaza të aktiviteteve të rregullta për monitorimin e hapësirës digjitale, u detektua një postim në një rrjet social me përmbajtje e cila tregonte për synimin e mundshëm të vetëvrasjes nga një përdorues i mitur.
Menjëherë pas marrjes së informacionit, u ndërmorën veprime urgjente dhe të koordinuara, me ç’rast u morën të gjitha masat dhe aktivitetet e nevojshme për të konstatuar identitetin dhe vendndodhjen e personit. Brenda një kohe të shkurtër u gjet përdoruesi, është kryer intervistë me të dhe është konstatuar se personi është i sigurt dhe në gjendje të mirë. Për ngjarjen janë njoftuar edhe prindërit, të cilët janë të njohur me situatën e përgjithshme dhe hapat e mëtejshëm.
Ky ngjarje thekson edhe një herë rëndësinë e monitorimit të kujdesshëm të sjelljes së të rinjve në hapësirën digjitale. U bëjmë thirrje prindërve të mbajnë komunikim të rregullt dhe të hapur me fëmijët e tyre, të tregojnë interes për aktivitetet e tyre në rrjetet sociale dhe të reagojnë menjëherë kur vërejnë tërheqje, ankthe, postime kërcënuese ose shqetësuese dhe sjellje të tjera të pazakonta.
Njëherësh, u bëjmë thirrje miqve, shokëve të shkollës dhe të gjithë përdoruesve të rrjeteve sociale: nëse vërejnë postime me përmbajtje që i referohen vetëlëndimit, mungesës së shpresës ose njoftimeve për vetëvrasje, të përdorin menjëherë mekanizmat e raportimit të kësaj platforme dhe nëse e dinë identitetin e personit, të njoftojnë prindin, kujdestarin, mësuesin, ndonjë person tjetër më të.moshuar ose stacionin më të afërt të policisë.
Reagimi në kohë mund të shpëtojë jetë njerëzore. Përgjegjësia e përbashkët, vëmendja dhe kujdesi janë thelbësore në parandalimin e tragjedive. Sektori i Krimit Kibernetik mbetet i përkushtuar për mbrojtjen e qytetarëve në hapësirën digjitale dhe do të vazhdojë me aktivitete të intensifikuara që synojnë zbulimin e hershëm dhe parandalimin e fenomeneve të rrezikshme.